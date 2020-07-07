Законопроект о наказании чиновников за хамство прошел первое чтение в Госдуме

Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании чиновников за хамство, передает РИА "Новости".

По словам члена комитета по госстроительству и законодательству Виктора Пинского, ко второму чтению законопроекта будет разработан закрытый перечень форм оскорблений. Он подчеркнул, что нужно "исключить возможности расширительного толкования такого понятия, как "иные унизительные формы оскорблений"".

Депутат Александр Хинштейн, один из авторов законопроекта, сообщил, что чиновников будут наказывать за хамство вне зависимости от того, находились ли они в этот момент на рабочем месте.

По задумке авторов законопроектов, при первом нарушении чиновников предлагается отстранять от работы на срок до года, при повторном – до двух. Также предлагается ввести штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей при первом нарушении, при повторном – от 100 до 150 тысяч.