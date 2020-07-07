18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:36

Судья закрыл заседание по избранию меры пресечения Сафронову

фото ЗакС политика Судья закрыл заседание по избранию меры пресечения Сафронову

Судья Лефортовского райсуда Москвы решил закрыть от посторонних слушателей заседание по избранию меры пресечения журналисту Ивану Сафронову, информирует "Медиазона".

На закрытости процесса настаивали как прокурор, так и следователь.

Бывшего сотрудника "Коммерсанта" заподозрили в государственной измене. По этой статье нарушителю может грозить срок до 20 лет. По версии ФСБ, Сафронов мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".

Сафронов вину в инкриминируемом ему деянии категорически не признает.

Задержали журналиста сегодня утром. После этого его увезли на допрос в ФСБ, а сразу после - в суд.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:49 Партия роста приняла новый манифест и намерена бороться за депутатские места

18:47 Журналистку Бекбулатову отпустили из ФСБ: ей запретили разглашать содержимое беседы

18:43 "Он - патриот своей страны": "Ведомости", "Медуза" и РБК поддержали Ивана Сафронова

18:36 Судья закрыл заседание по избранию меры пресечения Сафронову

18:19 Координатора штаба Навального в Краснодаре обвинили в неуважении к власти из-за ролика про Путина

17:58 Горсуд отменил штраф активисту "Партии мертвых" за фотосессию с плакатом

17:55 Прокурор просит отправить историка Юрия Дмитриева в тюрьму на 15 лет

17:28 Законопроект о наказании чиновников за хамство прошел первое чтение в Госдуме

17:23 На столичной акции в поддержку Сафронова задержаны 12 человек

17:09 Дмитриева заявила о "вымывании" профессионалов и романтиков из политики

17:05 ТАСС: Сафронов не признает вину в государственной измене

16:57 ФСБ не пускает адвоката на допрос журналистки Бекбулатовой

16:45 Шнуров: Современная Россия - это постмодерн

16:41 Профсоюз журналистов требует прекратить уголовное преследование Сафронова

16:15 Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о канадском гражданстве

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru