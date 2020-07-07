Вишневский выступил против отмены бесплатного доступа в парки Пушкина и Павловска

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский выступил против введения платы за вход в Александровский парк и за сохранение бесплатного доступа в Екатерининский и Павловский парки в утренние и вечерние часы. По этому вопросу он намерен обратиться к министру культуры Ольге Любимовой.

Вишневский сообщил, что в Александровский парк запретили приезжать на велосипедах, там собираются ввести платный вход, а в Екатерининском и Павловском парках отменили бесплатные часы посещения. Такие меры, по словам депутата, объясняют борьбой с коронавирусной инфекцией.

Жители Пушкина и Павловка выступают против и требуют развивать парки как свободные общественные пространства для жителей города, а не только для туристов, сообщил Вишневский. Доводы против велосипедов в Александровском парке он считает беспочвенные: депутат напомнил, что в соседнем Павловском парке велосипеды допускают, там же работает прокат.

"Парки существуют не для ровных дорожек или аккуратных газонов. Они делаются для людей. Посещение парка должно быть доступным для любого жителя города в любой момент, а не в качестве роскоши по праздникам и выходным", - подчеркнул Вишневский. Он напомнил, что в подавляющем большинстве стран мира вход в парки свободный, посетители платят лишь за посещение музейных экспозиций.

Депутат поддерживает жителей Павловска и Пушкина в требованиях о бесплатном доступе в Александровский парк, в том числе для велосипедистов. Он также считает, что Екатерининский и Павловский парки должны остаться открытыми бесплатно с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00, а также стать без ограничений доступным для инвалидов и сопровождающих, родителей с колясками и многодетным семьям.

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