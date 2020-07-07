Петербургская акция в поддержку Сафронова и других преследуемых журналистов обошлась без задержаний

У метро "Гостиный двор" в Петербурге 7 июля состоялась акция протеста против притеснения журналистов. Непосредственно с одиночными пикетами выступили депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник, а также муниципальный депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин, помощник депутата Дмитрий Анисимов и журналисты Сергей Кагермазов, Иван Штейнерт и Арсений Веснин ("Эхо Москвы в Петербурге"), Виктор Овсюков ("Открытые медиа"), Айгуль Абдуллина (Business FM), Станислав Савончик ("МБХ-Медиа") и другие.

Помимо этого часть людей пришла в футболках с надписями в поддержку журналистов. В частности, у корреспондентки Znak.com и "Ротонды" Ксении Клочковой на одежде было написано "Журналистика - не преступление. Свободу Ивану Сафронову". Также в одинаковых футболках "Френкель, Прокопьева, Сафронов" пришли три журналиста.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что сейчас в России стараются заставить замолчать независимые СМИ. Парламентарий считает заведенные на нескольких журналистов дела "акцией устрашения".

- Дело в том, что хотят заткнуть рот всей оставшейся российской независимой журналистике вот такими лживыми с фальсифицированными чудовищными обвинениями. То Светлану Прокопьеву обвиняют в том, что она якобы оправдывала терроризм, хотя она хотела понять причины, которые могли человека толкнуть на чудовищный поступок. То Ивана Сафронова обвиняют, что она разгласил какую-то тайну. Как он мог что-то разгласить, если он не был к ним допущен, не давал подписок о нераглашении этих тайн и не может нести никакую ответственность, если кому-то что-то там померещилось в его статьях? - удивляется депутат.

По мнению Ивана Штейнерта из "Эха Москвы", Сафронов журналист с высоким профессиональным стандартом. Сложно поверить в утечку от него каких-то данных - он занимался стандартной работой журналиста, отметил участник акции. Он добавил, что дела Сафронова и Светланы Прокопьевой и инцидент с Давидом Френкелем объединяет одно: желание помешать сотрудникам СМИ выполнять свои профессиональные обязанности. "Это рядоположенные процессы. Это притеснение журналистов", - заключил Штейнерт.

Полиция проверяла документы у пикетирующих и предупреждала о запрете на одиночное пикетирование по постановлению правительства Петербурга №121. Затем они стали ссылаться на закон о запрёте проведения публичных мероприятий после 22:00. После предупреждения пикеты были недолгими, а полицейские в итоге никого не задержали.

В Москве на аналогичной акции в автозаки, по данным "ОВД-Инфо", попали 28 человек. Во время задержаний кто-то толкнул журналистку "МБХ-Медиа" Анастасию Ольшанскую. Девушка упала и ударилась головой, ей вызвали скорую, сообщила "Медиазона".

Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова 7 июля задержали по подозрению в госизмене. Лефортовский суд Москвы отправил его под арест на два месяца. Сафронов настаивает на своей невиновности. В его поддержку выступили известные российские издания и Профсоюз журналистов.

фото: София Саттарова и Михаил Масленников

София Саттарова

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