Суд отправил Сафронова в СИЗО на два месяца по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене, сообщает РБК в Telegram-канале. Под арестом он останется пока до 6 сентября.

Первая новость об аресте Сафронова появилась ориентировочно в 20:50 в ряде изданий. При этом адвокат Сергей Бадамшин и РИА "Новости" опровергли избрание меры пресечения, сообщив, что судья еще находится в совещательной комнате. "МБХ медиа" также уточнило вскоре, что арест на два месяца запрашивает следствие, и мера пресечения пока не оглашена. Теперь судья огласил решение в присутствии слушателей и журналистов.

Напомним, Сафронова задержали утром 7 июля. По версии ФСБ, он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России". Подробности дела неизвестны, заседание прошло в закрытом режиме из-за тайны следствия по ходатайству стороны обвинения.

ФСБ намерено предъявить Сафронову обвинение в понедельник, передает РИА "Новости".

Сафронов категорически отрицает свою вину. В его поддержку высказался ряд российских изданий, уже несколько часов у здания ФСБ в Москве его коллеги и активисты выходят в пикеты. Задержаны 22 человека.