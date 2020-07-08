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9:54

СМИ: ФСБ прослушивала телефон и читала почту Сафронова

фото ЗакС политика СМИ: ФСБ прослушивала телефон и читала почту Сафронова

Сотрудники ФСБ прослушивали телефон экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и читали его почтовую переписку, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, документы с результатами оперативно-розыскных мероприятий следствие представило на заседании Лефортовского суда Москвы 7 июля, где рассматривалось избрание меры пресечения Сафронову. Следствие также заявило, что его вина доказывается результатами трех проведенных по делу экспертиз.

Ознакомиться со сведениями защите  не позволили, документы были предоставлены только судье, сообщает издание. По данным редакции, в деле насчитывается семь томов, при этом постановление о возбуждении занимает всего полторы страницы, в которых подробности расследования опущены.

Сафронова накануне арестовали на два месяца по делу о госизмене. По версии ФСБ, он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России". Позже адвокаты рассказали, что ФСБ считает его завербованным агентом спецслужб Чехии, и якобы он передал за рубеж информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке, которая затем оказалась у спецслужб США.

Сафронов категорически отрицает свою вину и считает свое дело связанным с его журналистсткой деятельностью. Он писал на темы оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества, деятельности Минобороны и космоса. В его поддержку высказались и "Коммерсантъ", в котором Сафронов проработал 10 лет до увольнения после статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда, и ряд других российских СМИ.

Накануне в Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку Сафронова. В Москве задержали более 20 журналистов и активистов, в Петербурге обошлось без задержаний.

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