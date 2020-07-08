18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:03

Депутаты одобрили кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора

фото ЗакС политика Депутаты одобрили кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора

Депутаты Законодательного собрания Петербурга большинством голосов 8 июля утвердили председателя комитета территориального развития Александра Бельского на должность вице-губернатора города. Его кандидатуру предложил губернатор Петербурга Александр Беглов 6 июля. На заседании 8 июля глава города сообщил, что Бельский будет координировать и контролировать деятельность комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Губернатор также рассказал, что пока еще председатель комитета во время эпидемии коронавируса занимался межведомственным взаимодействием.

Депутаты ЗакСа обратились к кандидату с вопросами. В частности, парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский поинтересовался у Бельского его отношением к тому, что перед голосованием по поправкам в Конституцию бюджетников заставляли открепляться избирательные участки по есту работы. Глава комитета на это заявил, что он другими комитетами не руководил, а в его ведомстве никакого принуждения не было.

Вишневский высказался против назначения Бельского вице-губернатором, его поддержал беспартийный депутат Максим Резник. По мнению Резника, Бельский несет ответственность за то, как прошло голосование по поправкам в Конституцию. Депутат считает должность вице-губернатора наградой за нечестный результат плебисцита и характеризует назначение как "праздник опричнины".

Руководитель фракции Партии роста в свою очередь Оксана Дмитриева заявила, что они поддержат кандидата. 

До комитета по территориальному развитию Бельский руководил муниципальным образованием "Сестрорецк", а также был заместителем председателя Совета муниципальных образований. Его бывшие коллеги по мунслужбе положительно оценивают Бельского как человека и профессионала, а вот оппозиционные депутаты петербургского парламента высказались о новом вице-губернатора не очень лестно. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:45 Депутаты раскритиковали закон о публичных слушаниях онлайн, но приняли его в первом чтении

11:35 Эсеров смущает позиция Смольного относительно нового зоопарка

11:27 Петербургские депутаты поддержали проект Беглова о сохранении архитектурного наследия

10:38 Закон о "наливайках" прошел третье чтение в ЗакСе Петербурга

7 июля, 15:03 От муниципалов к молодежи

6 июля, 12:40 Тихонова добивается введения штрафов за парковку возле мусорных баков

6 июля, 11:27 Александр Бельский может стать новым вице-губернатором Петербурга

3 июля, 13:24 Омбудсмена Петербурга будут выбирать 26 голосами депутатов ЗакСа

3 июля, 13:05 Четырбок посоветовал продавцам закрывающихся "наливаек" торговать книгами или соком

1 июля, 11:58 Резник о поправках в Конституцию: Надеюсь, что эта процедура разбудит в гражданах чувство собственного достоинства


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
12:58 Политолог Рогов указал на опасность применения "шпионских" статей УК

12:53 "Безусловно, преступники": Глава СПЧ Фадеев высказался о фигурантах дела "Сети" и других политзаключенных

12:45 Депутаты раскритиковали закон о публичных слушаниях онлайн, но приняли его в первом чтении

12:28 35 депутатов Госдумы переболели коронавирусом

12:14 Петербургского полицейского задержали по подозрению в убийстве

11:58 РЖД вернут более ста поездов, отмененных из-за пандемии

11:56 Адвокат Сафронова отказался дать подписку о неразглашении данных следствия

11:35 Эсеров смущает позиция Смольного относительно нового зоопарка

11:29 Азару грозит новый арест до 30 суток за одиночный пикет в поддержку Прокопьевой

11:27 Петербургские депутаты поддержали проект Беглова о сохранении архитектурного наследия

11:03 Депутаты одобрили кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора

10:54 Фреска с Бродским "переехала" с улицы Пестеля на крыши Пяти угров

10:38 Закон о "наливайках" прошел третье чтение в ЗакСе Петербурга

10:31 Число зараженных коронавирусом в России превысило 700 тысяч человек

10:25 Беглов и Макаров вспомнили о поправках в Конституцию, поздравляя с Днем семьи, любви и верности

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru