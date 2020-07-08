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14:35

Правительство Петербурга получит возможность исключать части из проектов проектировки территорий

фото ЗакС политика Правительство Петербурга получит возможность исключать части из проектов проектировки территорий

Законодательное собрание Петербурга на заседании 8 июля одобрило в первом чтении законопроект, который позволяет правительству города исключать из проектов проектировки территорий некоторые части. Это позволит исправлять недостатки и создавать социально важные объекты, сообщил на заседании парламента вице-губернатор Николай Линченко. В частности, по его словам, появится возможность создать детские сады большей вместительности там, где они необходимы.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский в своем выступлении отметил, что есть вариант позволить полностью отменять проекты проектировки территорий, если они неправильны. 

Несмотря на критику документ все же приняли в первом чтении большинством голосов. Поправки депутаты смогут подать к документу до окончания рабочего дня 10 июля.


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