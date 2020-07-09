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10:09

"Прессуют за заметки": Сафронов - о своем деле о госизмене

фото ЗакС политика "Прессуют за заметки": Сафронов - о своем деле о госизмене

Пребывающий под арестом советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов предположил, что его уголовное преследование связано с его прошлой журналистской деятельностью, поделился с "Коммерсантом" его адвокат Олег Елисеев.

"Прессуют за заметки", - сообщил своему защитнику Сафронов. Сейчас он пытается понять, за какие именно, добавил адвокат, так как в СИЗО у него нет доступа к интернету, приходится делать это по памяти. 

Сафронова задержали утром 7 июля возле его дома в Москве. По версии ФСБ, он мог передавать некие секретные сведения спецслужбам Чехии. Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК), максимальный срок наказания по которой - 20 лет тюрьмы. Сафронов арестован на два месяца.

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