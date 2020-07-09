18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:15

Журналистку "Холода" остановили в аэропорту Геленджика из-за пикета в поддержку Сафронова

фото ЗакС политика Журналистку "Холода" остановили в аэропорту Геленджика из-за пикета в поддержку Сафронова

Корреспондентку "Холода" Юлию Дудкину задержали в аэропорту Геленджика, требуя написать объяснительную из-за её участия в одиночном пикете в поддержку журналиста Ивана Сафронова.

Полицейские отняли у неё паспорт, пишет издание в Twitter. В итоге девушка согласилась выложить свою версию событий на бумаге, где сослалась на 51 статью Конституции. После этого Дудкиной вернули паспорт.

Журналиста проводила одиночный пикет 7 июля возле здания, в котором располагается управление ФСБ  по Краснодарскому краю. На следующий день с ней связался участковый, настаивая на встрече.

По информации The Bell, аналогичный звонок получила также и другая журналистка "Холода" Анастасия Стогней.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:50 Ъ: Материалы для возбуждения дела против Сафронова ФСБ получила от Службы внешней разведки

11:29 Яшин - об аресте журналиста Сафронова: Как можно было пойти на работу к Рогозину?

10:09 "Прессуют за заметки": Сафронов - о своем деле о госизмене

8 июля, 19:28 В центре Москвы второй вечер подряд задерживают пикетчиков, вышедших поддержать Сафронова

8 июля, 15:15 Защита обжаловала арест Ивана Сафронова

8 июля, 14:13 "Публикации основываются на эмоциях": Песков прокомментировал дело журналиста Сафронова

8 июля, 12:58 Политолог Рогов указал на опасность применения "шпионских" статей УК

8 июля, 11:56 Адвокат Сафронова отказался дать подписку о неразглашении данных следствия

8 июля, 9:54 СМИ: ФСБ прослушивала телефон и читала почту Сафронова

7 июля, 23:07 Петербургская акция в поддержку Сафронова обошлась без задержаний


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
14:49 Собянин объявил о новом этапе снятия COVID-ограничений

14:27 В офис "Открытой России" пришли с обыском: Пивоваров и Кузнецова там

14:15 Журналистку "Холода" остановили в аэропорту Геленджика из-за пикета в поддержку Сафронова

13:59 Амосов возмутился задержанием Пивоварова

13:55 В июле по программе реновации расселят первую петербургскую хрущёвку

13:44 Десятки курьеров безуспешно пытались попасть в офис своей компании, ища справедливости

13:33 Росфинмониторинг внес журналиста Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов

13:07 "Открытая Россия": Предполагаем, что ночью силовики могли подкинуть в офис компромат

12:59 Невзоров связал участившиеся репрессии с результатами голосования по поправкам

12:46 Володин хочет "уведомить" Запад о приоритете российского права над международным

12:36 "Чего ждали 15 лет? Дикость": Жириновского возмутило задержание Фургала, фракция ЛДПР грозится уйти из Госдумы

12:08 Митинги против поправок в Конституцию не согласовали ни в Москве, ни в Петербурге

11:59 У координатора "Открытой России" силовики вскрыли машину

11:56 В редакции "МБХ медиа" начались обыски

11:50 Ъ: Материалы для возбуждения дела против Сафронова ФСБ получила от Службы внешней разведки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru