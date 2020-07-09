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Поправки в Конституцию

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18:44

Макаров пообещал как можно скорее привести законы Петербурга в соответствие с новой Конституцией

фото ЗакС политика Макаров пообещал как можно скорее привести законы Петербурга в соответствие с новой Конституцией

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров оказался в числе политиков, принявших участие во  внеочередном заседании Совете законодателей России, сообщает сайт ЗакСа. Вели встречу главы двух палат Федерального собрания - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Мероприятие в режиме видеоконференцсвязи приурочили к принятию и вступлению в силу поправок в Конституцию.

"Цель изменений, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, быть на одной волне с людьми, слышать и понимать запросы и нужды простого человека. И именно народ стал автором этих поправок. Мы понимаем, что должны сегодня не только думать по-новому, но и действовать по-новому", - произнес Макаров, когда ему дали слово.

Петербургский единоросс во время мероприятия предложил расширить полномочия региональных парламентов в решении вопросов местного законодательства:

"Для оперативной корректировки региональных законов было бы полезно получить от федеральных законодательных органов право на больший манёвр не только в социальных вопросах, но и в вопросах градостроительства, земельных и имущественных. Это очень важно для совершенствования регионального законодательства в связи с принятием поправок в Основной закон страны", - заявил Макаров.

Спикер Законодательного собрания Петербурга пообещал, что в самом ближайшем будущем правовые нормы, действующие в его городе, скорректируют в соответствии с новым текстом Конституции.

Отметим, что за поправки, среди которых выделяется обнуление президентских сроков Путина, официально проголосовало почти 78% россиян. Они вступили в силу 4 июля.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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