Подпись "подменной" блондинки стала причиной увольнения главы УИК в Москве

Руководительница столичной участковой избирательной комиссии №2756 Ирада Алиева лишилась своей должности из-за грубого нарушения, допущенного во время плебисцита по Конституции, уведомляет РБК.

Дело в том, что в итоговом протоколе вместо секретаря УИК расписалась совершенно другая девушка.

Об инциденте РБК поведал муниципал района Раменка Максим Гонгальский.

"По всей видимости, у комиссии УИК № 2756 не хватало кворума, поэтому они просто взяли двух учителей, которые не входили в состав комиссии, и выдали их за других людей. В протоколе два других человека расписались за членов комиссии, в том числе и за секретаря комиссии", - поделился Гонгальский.

На неточность обратили внимание только тогда, когда выяснилось, что член обозначенной УИК Валерий Толмачев не присутствовал на голосовании. После этого, оказалось, что и "секретарь комиссии была ненастоящей".

"На видеозаписи видно, что протокол подписывала молодая блондинка, а секретарем комиссии является пожилая женщина. Причем, наблюдатель на участке обратил внимание на то, что периодически одного человека называли разными именами", - пояснил Гонгальский.

Подмену подписи обнаружили на другой день после плебисцита. Ввиду того, что районный ТИК уже подвел ночью итоги, жалобы более не принимались, в связи с чем наблюдатель, присутствовавший в УИК, и член комиссии Толмачев обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Увольнение Алиевой подтвердили руководитель ТИК по району Раменки Виталий Хомяков и заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.