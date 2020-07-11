Депутату ЗакСа Ленобласти предъявили новое обвинение в мошенничестве с участком

Управление Следственного комитета по Ленобласти предъявило новое обвинение депутату регионального ЗакСа Сергею Карасеву – в мошенничестве с земельным участком, сообщили в ведомстве.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Карасев, будучи гендиректором ООО "Исток СВ", решил купить земельный участок вблизи проектируемой дороги "Петербург – Матокса". Для этого он обманул должностных лиц администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленобласти, договорился о снижении рыночной стоимости до размера кадастровой стоимости, считают следователи.

Затем, считает следствие, Карасев зарегистрировал право собственности на объект незавершенного строительства, хотя фактически не возвел на участке никакого объекта. С учетом разницы выкупной стоимости и результатом оценки рыночной стоимости участка следователи оценили ущерб муниципальным властям в более чем 29 млн рублей.

Карасев уже более года остается в СИЗО по делу о еще одном земельном участке. По версии следствия, в 2014 году на участке, арендованном ООО "АС", построили площадки для хранения контейнеров с овощами и щебнем, которые зарегистрировали как объекты капитального строительства, пишет 47news. Это позволило ООО "АС" выкупить участок у Всеволожского муниципального района за 15% от кадастровой стоимости. По версии следствия, при этом муниципалитету был нанесен ущерб более чем на 50 млн рублей.