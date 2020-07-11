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14:31

Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митингов в Хабаровском крае

фото ЗакС политика Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митингов в Хабаровском крае

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила, что ей начали угрожать после митингов в поддержку Сергея Фургала, сообщает паблик "Komsagram • Комсомольск-на-Амуре" в Telegram.

По словам Томченко, ей позвонил источник, связанный с правоохранительными органами, когда в Instagram губернатора началась трансляция с митинга. Она не знает, с чем может оказаться связанным уголовное дело, предположила, что речь может идти об "экстремизме или якобы организации митинга".

"Это [трансляцию с митинга] могут воспринять как призыв. Я опасаюсь, что это сигнал к тому, что в скором времени меня и Захара [Синяговского, и.о. координатора отделения ЛДПР в Хабаровском крае] могут как минимум задержать", - сказала Томченко.

11 июля жители городов Хабаровского края вышли на митинги в поддержку Фургала. По разным данным, в них приняли участие до 35 тысяч человек только в Хабаровске, по данным местного МВД – 10-12 тысяч по всему региону.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину. Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, выдвинувшись от ЛДПР. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился его задержанием и заявил, что вся фракция либерало-демократов может сложить свои полномочия в Госдуме в знак протеста. 

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