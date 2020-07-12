Вместо митинга организаторы кампании "НЕТ!" соберут подписи для иска против поправок

Петербургские организаторы кампании "НЕТ!", выступавшие и продолжающие выступать против принятых поправок в Конституцию, вынужденно поменяли свои планы на 15 июля. Вместо задумывавшегося митинга, проводить который им не разрешили чиновники, они станут собирать подписи граждан в центре города. Подписи нужны как приложение к субдебному иску, при помощи которого активисты хотят оспорить законность переписывания Конституции тем способом, которым это было сделано.

"Сейчас мы должны не спорить о тактике на голосовании, которое уже прошло, а объединить усилия и защитить наше будущее. Приходите, пока Путин не сделал всей России ещё хуже", - говорится в заявлении.

Участники мероприятия намерены соблюдать необходимую в общественных местах социальную дистанцию.

Напомним, что поправки в Конституцию, главной из которых считается обнуление президентских сроков Владимира Путина, вступили в силу 4 июля. Тремя днями ранее, по официальной версии, их одобрили почти 78% россиян.