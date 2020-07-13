У столичного СИЗО "Лефортово" задержали пикетчицу, вышедшую поддержать Сафронова

Столичные правоохранители задержали участницу одиночного пикета, пришедшую к СИЗО "Лефортово" поддержать бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, информирует "Медиазона".

Имя задержанной не сообщается, однако, как пишет "Медуза", в автозак отправили члена профсоюза журналистов Софью Русову.

Сегодня ФСБ собирается предъявить Сафронову официальное обвинение.

Сафронова задержали утром 7 июля возле его дома в Москве. По версии ФСБ, он мог передавать некие секретные сведения спецслужбам Чехии. Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК), максимальный срок наказания по которой – 20 лет тюрьмы. Журналист арестован на два месяца.