У "Лефортово" продолжились задержания: в автозак угодили журналисты

На проходящей у СИЗО "Лефортово" акции в поддержку арестованного экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова продолжились задержания: первой в автозак угодила член профсоюза журналистов Софья Русова.

Как сообщает "Новая газета", следующими в руки к правоохранителям попали спецкорр "Холода" Мария Карпенко, журналистки "Коммерсанта" Ольга Алленова и Анна Поваго.

Также в полицейское авто увели Аллу Пугачеву из "Коммерсанта FM".

Мероприятие, призванное поддержать пребывающего в СИЗО Сафронова, организовал Профсоюз журналистов и работников СМИ. Журналисты требуют прекратить преследование своих коллег и рассекретить дело Сафронова.

Полиция просит собравшихся разойтись. У стен изолятора собралось порядка 100 человек.

Обновлено в 14:06. Задержаны не менее десяти участников акции, в основном журналистки, пришедшие в футболках со словами "Свободу Сафронову", передает "Медуза".

Сегодня ФСБ собирается предъявить Сафронову официальное обвинение.

Сафронова задержали утром 7 июля возле его дома в Москве. По версии ФСБ, он мог передавать некие секретные сведения спецслужбам Чехии. Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК), максимальный срок наказания по которой – 20 лет тюрьмы. Журналист арестован на два месяца.