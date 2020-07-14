"Мешал скрывать провалы": Военные журналисты выступили в поддержку Сафронова

В поддержку бывшего корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова выступили журналисты, работающие с темами военно-промышленного комплекса, передает "Коммерсант".

Свои обращения записали замредактора отдела политики газеты "Ведомости" Алексей Никольский и спецкорреспондент РБК Инна Сидоркина. Последняя заявила, что считает обвинения в госизмене, предъявленные Сафронову, связанными "исключительно с его профессиональной деятельностью, работой журналистом".

"Его статьи не нравились многим военным чиновникам и менеджерам в сфере оборонно-промышленного комплекса, так как он не раз мешал скрывать их провалы, например, писал про срыв гособоронзаказа или неудачу при заключении оборонной сделки", - сказала она в обращении.

Накануне в поддержку Сафронова выступили его бывшие коллеги кремлевского пула – сотрудники "Ведомостей", РБК, ТАСС, "Московского комсомольца" и другие.

Сафронов арестован на два месяца, ему предъявили обвинение в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам журналист вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.