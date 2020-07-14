Памятнику Ивана Федорова в Москве заклеили рот в поддержку журналистов

В Москве активисты заклеили рот памятнику первопечатнику Ивану Федерову в знак протеста против преследований журналистов в России, сообщает "МБХ медиа" в Twitter.

В руках памятника появился плакат, призывающий дать "свободу слову". Таким образом авторы акции выразили "солидарность с журналистами, которых в современной России всё чаще преследуют за их работу".

За последнее время журналисты столкнулись с рядом случаев преследований и давления в России. Фотокорреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю сломали руку при попытке выдворить с избирательного участка на голосовании по Конституции. Экс-спецкорра "Коммерсанта" Ивана Сафронова арестовали по обвинению в госизмене. Пришедших к СИЗО "Лефортово" накануне поддержать его журналистов задерживали за футболки и плакаты с его именем. Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к крупному штрафу по делу об оправдании терроризма за фразу об ответственности государства за настроения граждан.