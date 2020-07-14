Фигурантам дела "Нового величия" продлили меры пресечения до середины августа

Люблинский суд Москвы продлил сроки ареста и домашнего ареста фигурантам дела "Нового величия" до 17 августа, сообщает "МБХ медиа".

В СИЗО останутся Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков. Под домашним арестом – Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.