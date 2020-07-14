18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:35

Обвинение запросило для фигурантов дела "Нового величия" сроки от условных до 7,5 лет колонии

фото ЗакС политика Обвинение запросило для фигурантов дела "Нового величия" сроки от условных до 7,5 лет колонии

Гособвинение в Люблинском суде Москвы запросило сроки для фигурантов дела "Нового величия", передает "Медиазона".

Для Марии Дубовик, Анны Павликовой, Дмитрия Полетаева и Максима Рощина сторона обвинения запросила условные сроки. Дубовик – 6 лет условно (с запретом на интернетом на 5 лет и ограничением свободы на 2 года), Павликовой – 4 года условно, Рощину – 6,5 лет условно (5 лет ограничений на интернет, 2 года ограничения свободы, 5 лет испытательный срок), Полетаеву – 6 лет условно.

Для Руслана Костыленкова, Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина прокурор запросил реальные сроки. Костыленкову – 7,5 лет колонии общего режима, Карамзину – 6,5, Крюкову – 6 лет колонии. Каждому также запрошено по 2 года ограничения свободы, Костыленкову — 6 лет ограничения интернета, Карамзину — 6 лет. Крюкову — 5 лет.

По мнению прокуратуры, с фигурантов дела нужно снять обвинения по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), оставив только ч.1 статьи (организация экстремистского сообщества).

Напомним, еще один обвиняемый, Павел Ребровский, был осужден на 2,5 года колонии, признав вину и заключив сделку со следствием. Однако позже он признался, что сделал это под давлением, и его дело было направлено на новое рассмотрение.

Другой обвиняемый, Сергей Гаврилов, объявлен в розыск после того, как уехал из России. Десятый фигурант, Рустам Рустамов, признал вину в пособничестве к участию в экстремистском сообществе и после соглашения со следствием был приговорен к условному сроку.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:29 Фигурантам дела "Нового величия" продлили меры пресечения до середины августа

15:19 Прокурор по делу "Нового величия" заразился коронавирусом

7 июля, 15:59 Суд отложил заседание по делу "Нового величия", у одного из фигурантов - подозрение на коронавирус

2 июля, 16:48 Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста фигурантам дела "Нового величия"

28 мая, 15:44 У фигурантки дела "Нового величия" Павликовой заподозрили коронавирус

21 мая, 14:00 Суд отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам "Нового величия"

7 мая, 17:22 Фигурантам дела "Нового величия" продлили меры пресечения до августа

16 апреля, 11:34 Заседание по делу "Нового величия" отложили до мая из-за коронавируса

14 апреля, 19:53 Родственники фигурантов дела "Нового величия" просят перенести заседание суда

3 февраля, 11:56 В Москве задержали активистов, приковавших себя к забору Госдумы в поддержку политзэков


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:06 Шишкина присоединилась к требованию открытого расследования дела Сафронова

18:53 Суды Москвы зарегистрировали дела сестер Хачатурян

18:39 Под Петербургом появится палеонтологический парк

18:34 Закон о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму прошел первое чтение в ГД

17:59 Миронов просит Мишустина пустить продукцию садоводов-фермеров в супермаркеты

17:35 Обвинение запросило для фигурантов дела "Нового величия" сроки от условных до 7,5 лет колонии

17:26 Возле Петровского парка появилась новая пешеходная набережная

17:24 Хорватия решила открыть границы для россиян

16:54 Четырбок возглавит рабочую группу по разработке правил для "авторских баров"

16:51 Градозащитники требуют вернуть историческое мощение во двор дома-памятника в Коломне

16:29 Фигурантам дела "Нового величия" продлили меры пресечения до середины августа

16:23 Политолог Орешкин: Проголосуй бойкотирующие хабаровчане "против", Фургала бы не тронули

16:15 Муниципал: Прокуратура подала иск к МО "Литейный округ" по требованию местных жителей

15:48 СК вменил Абызову два новых преступления - об отмывании денег и подкупе

15:19 Прокурор по делу "Нового величия" заразился коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru