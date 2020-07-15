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Поправки в Конституцию

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15:28

Вишневский в очередной раз высказался против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика Вишневский в очередной раз высказался против поправок в Конституцию

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский считает, что главное событие в завершившейся парламентской сессии - обнуление президентских сроков Владимира Путина. Об этом он заявил на заседании ЗакСа 15 июля. 

По словам Вишневского, ему стыдно за то, что петербургский парламент одобрил данную поправку в Конституцию. Депутат считает, что президент не так популярен и любим народом, как это стараются показать. Если бы это было так, то на голосование по Конституции не заставляли идти бюджетников, уверен депутат. ЗакС же и Смольный на эту ситуацию никак не отреагировали, заявил Вишневский

- Вчера пришел издевательский ответ от губернатора на обращение пяти депутатов о массовом принуждении бюджетников к досрочному голосованию за этот обнуляж. Просто издевательский. Ничего не было. Принуждения не было, ничего не было, нарушений не было, ничего не знаем, все божья роса.

Издевательство это не только над пятью подписавшихся под обращением депутатами, но и над всем парламентом, считает "яблочник". По его мнению, принятие остальных поправок не приведет к лучшей жизни. Не от Конституции зависит благополучие страны, а от отношения власти к народу, уверен Вишневский.

Он добавил, что тоже не хочет революции. Однако, по его словам, это зависит не от тех, кто якобы "раскачивает лодку", а от власти - она провоцирует народ, относясь к нему "сквозь губу". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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