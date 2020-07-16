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15:21

Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО по делу о госизмене

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО по делу о госизмене

Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда Москвы об аресте экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает РБК.

Суд отклонил ходатайство адвокатов о проведении открытого заседания, апелляцию рассматривали в закрытом режиме. Защита просила отпустить Сафронова под поручительство десятков российских журналистов и руководителей СМИ.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам журналист вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

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