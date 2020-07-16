Оппозиционные силы Белоруссии решили объединить силы для противостояния Лукашенко

Штабы оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, из которых только один получил одобрение ЦИК, решили объединить силы перед выборами главы государства.

"Сегодня прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Мы объединяем свои усилия!" - отчитались сторонники Бабарико.

Коалиция будет "информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами".

В случае провала оппозиционеры пообещали провести "повторные честные выборы после 9 августа 2020 года".

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Местный ЦИК допустил до них лишь одного "несогласного" кандидата - Светлану Тихановскую. Также зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Сергей Черечень.

Из-за недопуска независимых кандидатов в стране который день не утихают протесты: самый массовый из них, закончившийся жестоким разгоном демонстрантов, привёл к возбуждению уголовного дела.

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