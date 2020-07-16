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19:10

На пикетах в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве задержали 11 человек

фото ЗакС политика На пикетах в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве задержали 11 человек

Полицейские задерживают участников пикета в поддержку фигурантов делу "Нового величия" у здания ФСБ на Лубянке в Москве, передает "Новая газета".

Задержаны обозреватель "Новой" Анна Наринская, студент ВШЭ Александр Алхимов и другие, всего – всего 11 человек, сообщает "Медуза" в Telegram. Всего на акцию к ее началу в 18:00 пришли порядка 40 человек. По свидетельствам очевидцев, полиция уводит в автозак всех, кто встает с плакатами.

Когда Наринская перед своим пикетом давала комментарии журналистам, к ней подошел полицейским и заявил ей, что это она пригласила сотрудников СМИ и создает ситуацию, которая препятствует проходу граждан. Задерживать тогда ее не стали, но полицейский задержанием пригрозил.

Ранее обвинение запросило сроки фигурантам дела "Нового величия": некоторым условные от 4 до 6,5 лет, некоторым – реальные, 6 – 7,5 лет колонии.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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