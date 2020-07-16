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20:12

Член ГИК Краснянский: Довыборы в ЗакС могут состояться, если ЦИК уменьшит срок кампании

фото ЗакС политика Член ГИК Краснянский: Довыборы в ЗакС могут состояться, если ЦИК уменьшит срок кампании

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что Центральная избирательная комиссия может установить сокращенные сроки избирательных действий для дополнительных выборов в Законодательное собрание Петербурга по 21-му округу. В таком случае, довыборы все же могут состояться, уточнил Краснянский. 

- Есть федеральный закон, принятая как раз в связи с последними событиями статья 10.1, там написано, что порядок и сроки совершения избирательных действий определяет та комиссия, которая выборы отложила. Отложил выборы у нас ЦИК. Если ЦИК примет порядок и установит, допустим, сокращенные сроки избирательных действий, пожалуйста [можно проводить довыборы], - пояснил Краснянский.

Речь идет о ст. 10.1 в федерального закона о выборах и референдумах (67-ФЗ), которая была принята весной 2020 года с другими поправками в законы из-за эпидемии коронавируса.

В настоящий момент Горизбирком ведет переговоры с ЦИК о возможности проведения довыборов - пока члены Центризбиркома "толком ничего не ответили", сообщил Краснянский. Он добавил, что при решении проводить довыборы необходимо определиться и с организацией агитации.

- Есть такая форма проведения агитации, как агитация посредством публичных, массовых мероприятий. Она предусмотрена федеральным законом. Сейчас у нас режим повышенной готовности и вроде бы как публичные, массовые мероприятия проводить нельзя, - напомнил член ГИК.

Дополнительные выборы депутата в ЗакС Петербурга изначально назначили на 7 июня, но из-за эпидемии коронавируса Центризбирком отложил на неопределенный срок несколько выборных кампаний по стране - в том числе петербургские довыборы. Член Горизбиркома Олег Зацепа 7 июля сообщил, что для проведения довыборов их необходимо назначить до 11 июля. Позже это сделать нельзя, так как новоизбранный депутат должен занимать свое кресло не менее года, а следующий созыв петербургского парламента должны избирать осенью 2021 года. Однако, ГИК до сих пор не принял решения ни о проведении голосования, ни о его отмене.

София Саттарова

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