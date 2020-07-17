Шишлова тревожит законопроект о возможности трехдневного голосования на выборах

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов, подводя итоги голосования по поправкам в Конституцию, суммировал и систематизировал сообщения о нарушениях, сложив их в общую картину. Из нее он сделал критические выводы, упоминая, в частности, что зачастую бюллетени голосовавших на дому и на участках сваливались "в одну кучу, что видеонаблюдение на УИКах не было обязательным и что Общественная палата де-факто монополизировала организациию наблюдения за процессом. Отдельно в отчете уполномоченного по правам человека оговаривается вопиющий, с его точки зрения, эпизод травмирования на участке журналиста Давида Френкеля, на которого необоснованно напал полицейский, помешав выполнять фотографу профессиональные обязанности. Наконец, чиновник имеет претензии к принуждению бюджетников, а также к имевшей место, по его мнению, навязчивой агитации за поправки. Информация о нарушениях поступала в приемную омбудсмена в течение каждого из всех семи дней голосования.

В связи со всем перечисленным выше Шишлов крайне скептически смотрит на быстрое прохождение в Госдуме законопроекта, позволяющего превратить традиционную выборную процедуру в то, чем было прецедентное голосование по поправкам.

"Предложения по распространению применявшихся на общероссийском голосовании правовых норм, позволяющих организовывать многодневное голосование, в т.ч. вне помещений для голосования, на последующие избирательные кампании в Российской Федерации, вызывают большую тревогу, поскольку в случае их реализации неизбежны распространение нарушений, наблюдавшихся во время общероссийского голосования, и дальнейшая дискредитация всей избирательной системы", - гласит вердикт правозащитника.

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