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20:54

По делу о взятке арестовали сотрудника комитета по вопросам законности

фото ЗакС политика По делу о взятке арестовали сотрудника комитета по вопросам законности

В Петербурге до 7 сентября поместили в следственный изолятор сотрудника смольнинского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Валерия Донерстака. Его обвиняют в получении взятки. Разделенная на семь частей, в сумме она составила 105 тысяч рублей. Деньги переводились на счет в Сбербанке коллеги Донерстака по фамилии Истомин, сообщает объединенная пресс-служба судов. Коллегу тоже поместили под стражу. Истомин, задержанный первым, дал на подельника показания и сам полностью признал вину. С их участием провели очную ставку.

Должность Донерстака в комитете звучит как "старший инспектор Отдела контроля №4 Управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях". Его защита выступала против ареста, аргументируя это нарушениями в ходе следствия и отсутствием у чиновника выездной визы, что не позволяет ему скрыться.

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