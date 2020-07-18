На Сенной площади задержали молодого человека с "антипутинским" плакатом

Петербургского активиста Александра Тонконогова, регулярно принимающего участие в уличных протестных акциях, задержали на Сенной площади за то, что он демонстрировал окружающим плакат с осуждением президента Владимира Путина и инициированных им поправок в Конституцию. Об этом сообщает издание "ОВД-Инфо". Молодого человека увезли в отдел полиции №20.

Ранее его задерживали за пикет со схожим по содержанию плакатом в марте.

Напомним, что за поправки в Конституцию, главной из которых считают обнуление президентских сроков Путина, по данным ЦИК, проголосовало почти 78% россиян. 4 июля они вступили в юридическую силу. В настоящее время Федеральное собрание занято приведением в соответствие с новыми положениями основного закона всего российского законодательства.