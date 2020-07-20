ЛДПР предложит Бориса Пайкина на пост главы комитета по спорту вместо Дегтярева

Фракция ЛДПР намерена рекомендовать депутата Бориса Пайкина на пост главы комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи вместо Михаила Дегтярева, передает ТАСС со ссылкой на замруководителя фракции Ярослава Нилова.

Вопрос о новом главе комитета будет рассмотрен на заседании Госдумы 21 июля. Пока Пайкин – первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Борис Пайкин в 2017 году победил на довыборах в Госдуму в Брянске. За год до этого он участвовал в выборах от ЛДПР в Петербурге, провел одну из самых обширных кампаний в городе, его агитационные материалы были повсюду на улицах города, но тогда в нижнюю палату парламента ему избраться не удалось.

Михаил Дегтярев стал врио губернатора Хабаровского края после того, как президент Владимир Путин отстранил от должности Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора.