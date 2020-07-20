Милонов предлагает лишать чиновников премий за ошибки в документах

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов придумал новую карательную инициативу: по его мнению, чиновники, позволяющие себе письменные ошибки, заслуживают лишения премий и специального принудительного ликбеза. При этом на себя столь строгий подход он тоже теоретически готов "примерить", поскольку иногда орфографические знания способны изменить и ему.

"Человек может писать с ошибкой, ну, бывает. Я вот терпеть не могу с ошибками писать, но, возможно, когда-нибудь и я смогу ошибиться, хотя мне это очень было бы неприятно. В то же время, если мы говорим про публичный документ, который находится в открытом доступе, он не имеет права содержать никаких ошибок, это дискредитирует власть", - развернул свою позицию политик в разговоре с агентством "Москва".

По мысли Милонова, "удар рублем" заставит госслужащих быть внимательнее, аккуратнее и грамотнее. В помощь страдающим от ошибок единоросс предлагает время от времени проводить "месяц грамотности".

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