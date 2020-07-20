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19:51

Милонов предлагает лишать чиновников премий за ошибки в документах

фото ЗакС политика Милонов предлагает лишать чиновников премий за ошибки в документах

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов придумал новую карательную инициативу: по его мнению, чиновники, позволяющие себе письменные ошибки, заслуживают лишения премий и специального принудительного ликбеза. При этом на себя столь строгий подход он тоже теоретически готов "примерить", поскольку иногда орфографические знания способны изменить и ему.

"Человек может писать с ошибкой, ну, бывает. Я вот терпеть не могу с ошибками писать, но, возможно, когда-нибудь и я смогу ошибиться, хотя мне это очень было бы неприятно. В то же время, если мы говорим про публичный документ, который находится в открытом доступе, он не имеет права содержать никаких ошибок, это дискредитирует власть", - развернул свою позицию политик в разговоре с агентством "Москва".

По мысли Милонова, "удар рублем" заставит госслужащих быть внимательнее, аккуратнее и грамотнее. В помощь страдающим от ошибок единоросс предлагает время от времени проводить "месяц грамотности".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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