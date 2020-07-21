Хабаровские "жириновцы" стали выходить из ЛДПР после назначения Дегтярева и.о. губернатора края

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян заявили о выходе из рядов ЛДПР после того, как исполняющим обязанности губернатора стал их думский коллега Михаил Дегтярев.

В обращении, размещенном в Instagram, Каян сообщил, что вступал в политорганизацию исключительно ради поддержки Сергея Фургала - "локомотива партии в регионе".

"Теперь я не имею морального права оставаться членом партии. Также я пошел в депутаты, чтобы иметь возможность помогать людям, и буду продолжать это делать как беспартийный", - пояснил Каян.

Вторит депутату и его партийный товарищ.

"Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР и из фракции ЛДПР в Законодательной Думе края, в которые я вступил по доброй воле и с благими намерениями. Я буду и дальше отстаивать интересны своих избирателей. Моя партия - Хабаровский край", - оповестил подписчиков Емельянов.

Михаил Дегтярев стал врио губернатора Хабаровского края после того, как президент Владимир Путин отстранил от должности Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора.