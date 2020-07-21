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Поправки в Конституцию

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13:40

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о трехдневном голосовании

фото ЗакС политика Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о трехдневном голосовании

Депутаты Государственной думы окончательно одобрили внесение корректив в избирательное законодательство о голосовании на выборах разных уровней в течение нескольких дней - но не более трёх, извещают РИА "Новости".

"За" поправки выступили 344 парламентария, "против" - 51. О намерении бойкотировать инициативу ранее заявляли представители думской оппозиции.

Согласно новым изменениям, предусматривается также организация дополнительных мест для волеизъявления на придомовых территориях и общественных пространствах. Кроме того, политические партии получат право досрочно прекращать полномочия назначенных по их предложению членов комиссий с правом решающего голоса. На ближайших сентябрьских выборах новые правила действовать не будут.

Отметим, что прецедентом и "пилотным" вариантом такой процедуры стал плебисцит по поправкам в Конституцию, длившийся целую неделю и вызвавший массу претензий у оппозиционеров и общественных деятелей. В основном критика была связана с физической невозможностью для наблюдателей отслеживать процесс голосования в течение столь длительного времени.

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