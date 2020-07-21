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18:59

Латынина склоняется к "коммерческой" версии ареста Фургала

фото ЗакС политика Латынина склоняется к "коммерческой" версии ареста Фургала

Публицист Юлия Латынина дедуктивным методом пришла к выводу, что за арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не может в действительности стоять ничего иного, кроме дележа бизнеса, а именно попытки "отжима" принадлежащих его семье 50% акций компании "Амурсталь". Остальные версии представляются ей либо откровенно неправдоподобными, либо попросту фантастическими. Среди них - версия следствия (организация убийств в 2000-х годах) и личные счеты с дальневосточным полпредом Юрием Трутневым. В последнее она не верит уже потому, что "разруливал" кадровый вопрос не он и что понадобилось втянуть президента.

"После победы Фургала на выборах ему якобы поступает предложение: ты нарушил договоренность и не снялся, гони акции. Цена вопроса: грандиозное вероятное строительство моста на Сахалин, который обещает быть еще более сладким, чем Крымский мост, и для которого "Амурсталь" самый логичный и дешевый поставщик", - пишет она в статье для "Новой газеты".

По ее логике, на сделку Фургал не пошел, в результате в тюрьму отправили его компаньона, который вскоре и дал на него показания. Что же касается десятков тысяч протестующих, то, уверена Латынина, Кремль смотрит на них снисходительно и пренебрежительно, иначе бы проявил большую осторожность и не прислал бы человека со столь неоднозначным бэкграундом, как московский "жириновец", родившийся в Самаре, Михаил Дегтярев. Кадровый состав партии публицист описала в одном красноречивом абзаце.

"Одно крыло состоит из криминальных бизнесменов, которые купили корочки подешевле, чем в "Единой России", и пошли во власть с билетом эконом-класса (и это крыло Фургала). Другое — из молодых и красивых мужчин, обыкновенно начинавших помощниками Жириновского. И оба эти крыла смешивать не рекомендуется: а то мятежные хабаровские мужики, поднявшиеся за Фургала, могут посмотреть на фото молодого и красивого Дегтярева с Жириновским в бане и решить, что Кремль хочет этим назначением их опустить", - гласит текст статьи.

Из этого Латынина делает вывод, что обобщенно понимаемый Кремль в данной ситуации самоуверен, как никогда.

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