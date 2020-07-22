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17:16

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста полицейским, задерживавшим Голунова

фото ЗакС политика Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста полицейским, задерживавшим Голунова

Мосгорсуд решил отменить решение суда предыдущей инстанции о продлении ареста экс-полицейским Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Игорю Ляховцу, фигурирующим в деле журналиста Ивана Голунова, уведомляет "МБХ медиа".

Участники разбирательства останутся в СИЗО до 1 августа, дело направлено на повторное рассмотрение.

"Постановление Басманного суда Москвы от 2 июня 2020 года - отменить, направить материал на новое рассмотрение в суд первой инстанции в другом составе, оставить обвиняемых под стражей до 1 августа", - сообщила судья на заседании.

Ранее Басманный суд Москвы продлил уволенным правоохранителям сроки ареста до 7 сентября. До этого же срока под домашним арестом останется еще один фигурант Денис Коновалов, который признался в том, что подбросил Голунову наркотики 6 июня 2019 года.

Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.

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