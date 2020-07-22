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17:53

На Собчак составили протокол за одиночные пикеты в поддержку Сафронова

фото ЗакС политика На Собчак составили протокол за одиночные пикеты в поддержку Сафронова

Полицейские составили административный протокол на телеведущую Ксению Собчак после ее задержания на одиночных пикетах в поддержку экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова, передает "МБХ медиа".

По словам адвоката "Правозащиты Открытки" Анри Цискаришвили, протокол составлен по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Дату судебного заседания сообщат позднее.

Собчак задержали 7 июля у здания ФСБ в Москве из-за того, что она была одета в футболку с надписью "Свободу Ивану Сафронову". В тот день задержали более 20 человек.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

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