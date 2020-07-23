Около 50 членов избиркомов подписались под открытым письмом о нарушениях на голосовании по Конституции

Около 50 членов избиркомов России подписались под открытым письмом, в котором заявлено о нарушениях процедуры голосования по Конституции.

По мнению членов избиркомов, Центризбирком обязал комиссии проводить голсоование по Конституции "без согласия второй стороны, общества, неправомочно". Они подчеркнули, что при формировании комиссий давали согласие на проведение выборов и референдумов, и у них нет права проводить "иных опросов, голосований в акционерных обществах, на придомовых территориях".

Возмущение подписавшихся вызвало то, что их обязали работать в условиях эпидемии коронавируса, и в условиях отсутствия четкой и прописанной процедуры такие процедуры, как наадомное и придомовое голосование "привели к потере легальности работы членов избирательных комиссий". В обращении утверждается, что ходить по домам приходилось, в том числе, "к не всегда ждущим" визита из избиркома, "по причине принуждения к голосованию и предоставления социальными службами спискам избирателей".

Авторы письма заявили, что стали свидетелями "принуждения или давления на избирателей". Речь идет о придомовом голосовании, голосовании на предприятиях, предоставлении списков социальными службами, массовом откреплении избирателей из одних районов в другие, контроле голосования с ответственностью для руководителей.

"Все это не имеет права на существование, т.к. нарушает право гражданина на свободное и добровольное участие в избирательном процессе, прописанное в п.3 ст.3 ФЗ №67", - говорится в письме.

По мнению членов избиркомов, агитационная кампания по голосованию также не попадала под законодательство. При референдуме предусмотрен срок агитации от 60 до 100 дней, при голосовании по Конституции этот срок составил 25 дней. При этом на фоне эпидемии были ограничены массовые мероприятия и одиночные пикеты, и в информировании использовались государственные ресурсы.

"Такая агитация обессмысливает сам процесс выявления народного волеизъявления. Агитация со стороны государства — это навязанная гражданам за их же счет политическая реклама", - убеждены авторы письма.

Также члены избиркомов возмутились тем, что при назначении даты голосования на 1 июля ЦИК решил провести досрочное голосование с 25 июня. По их мнению, должностные лица УИКов "по факту выполняли устные рекомендации, которые вводили неправомерные ограничения к предоставлению сведений о числе избирателей и проголосовавших за день". По их словам, пачки вброшенных бюллетеней находились в переносных ящиков на многих участках, а получить данные по количеству голосовавших за день оказывалось невозможным.

Высказали претензии члены избиркомов и к тому, что наблюдателей могла назначать только Общественная палата, в которой только четверть членов назначаются общественными и некоммерческими организациями, а остальные – президентом, региональным общественными палатами. Региональные палаты на 2/3 назначаются губернаторами и заксобраниями. При этом партии и независимые наблюдатели были отстранены от участия в контроле голосования, что нарушает принцип гласности, отметили авторы письма.

"Нам, членам комиссий, нередко заявлялось, что голосование проводится не по федеральному закону, а по Порядку, разработанному ЦИК. Сохранность волеизъявления избирателя и конкурентность голосования подобными процедурами была полностью разрушена. Тем самым говорить о достоверности результатов невозможно. Мы надеемся, что данное голосование было уникальной разовой акцией и больше не повторится. Мы против повторения нарушений о которых говорим в этом письме", - заявили составители письма.