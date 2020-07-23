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Поправки в Конституцию

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19:01

Ставропольского "яблочника" уволили с работы после пикета против поправок к Конституции

фото ЗакС политика Ставропольского "яблочника" уволили с работы после пикета против поправок к Конституции

Проживающий в Кисловодске член ставропольского отделения "Яблока" Рональд Айрапетян лишился работы в столовой военного санатория после участия в одиночном пикете против внесения изменений в Конституцию.

Работодатель "в ультимативной форме" рекомендовал мужчине написать заявление об уходе по собственному желанию. Руководство общепита пояснило, что "у них в столовой не может работать сотрудник с оппозиционными взглядами".

Пикет состоялся 26 июня. Тогда "яблочника" задержали, однако после "беседы угрожающего характера" отпустили, не вручив протокола.

После Айрапетян получил записку с угрожающим содержимым: ему сообщили, что если он будет и впредь выступать против Владимира Путина, то отправится "на нары".

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