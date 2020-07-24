Волков: Путин постоянно увеличивает входной барьер для новых политиков

Политик, начальник штабов Алексея Навального Леонид Волков попытался ответить на часто звучащий упрек в адрес своих единомышленников, согласно которому на оппозиционном поле из года в год наблюдаются одни и те же лица. Люди, которые критикуют оппозицию за несменяемость ключевых фигур подобно тому, как не меняются персоналии во власти, не учитывают, по мнению Волкова, одного существенного и принципиального обстоятельства: "стартовать" в политике становится все труднее технически. Этот фактор Волков иронически называет специфическим "российским бонусом".

"Путин всей своей полицейщиной и беспределом намеренно, совершенно осознанно, максимально повышает входной барьер для человека, который начать заниматься независимой политикой в России. В очень многих странах дорога в публичную политику для молодых предпринимателей, юристов является совершенно естественной: вступаешь в партию, баллотируешься и избираешься в какой-нибудь муниципальный совет. Но в России такому человеку можно только в ЕР", - объяснил он ситуацию на собственном YouTube-канале.

Сложившиеся правила игры соратник Навального квалифицирует как "искусственное повышение платы за вход", необходимое для того, чтобы оставить Владимира Путина "в покое - то есть, наедине с российским бюджетом". Пока, признает Волков, у президентской администрации как у главного властного органа в стране этого неплохо получается добиваться совместными усилиями силовиков и телепропагандистов. Впрочем, уверен оппозиционер, с уходом Путина от власти даже минимальное смягчение этого барьера приведет к тому, что в политику хлынет целая масса достойных и образованных людей, которых в стране за долгие годы накопилась целая "очередь".