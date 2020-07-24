Заложившего бомбы в академии Можайского преподавателя отправили на принудительное лечение

Горсуд Петербурга отправил на принудительное лечение подполковника Рифата Закирова по делу о взрыве в Военно-космической академии имени Можайского, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Закирова освободили от уголовной ответственности. Его поместят в психиатрический стационар.

Экс-преподавателя академии обвиняли в незаконном хранении взрывчатки, нарушении правил обращения с опасными предметами и причинении тяжкого вреда по неосторожности. Следствие просило направить его на принудительное лечение. Ранее стало известно, что экспертиза подтвердила у подполковника расстройство психики.

2 апреля 2019 года в академии Можайского взорвалась мина, несколько человек пострадали, вскоре после взрыва нашли еще один снаряд. Закиров при взрыве получил тяжелую контузию и не менее месяца лечился от головных болей и восстанавливал полностью утраченный слух.