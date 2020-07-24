Полицейские обвинили Френкеля в скандале со скоплением граждан перед переломом руки на УИК № 2191

Полицейские прописали в протоколах, составленных в отношении корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, что он якобы вмешался в осуществление полномочий УИК №2191, провоцировал конфликтную ситуацию и упирался, пока полицейские пытались его выдворить с участка, пишет "Медиазона".

Издание цитирует выдержки из протоколов, которые ранее составили на Френкеля. В них утверждается, что журналист, будучи "аккредитованным представителем СМИ в порядке, установленном ЦИК России" вмешался в работу избиркома, чем создал "помеху участию участников общероссийского голосования" по Конституции. По версии полиции, Френкель якобы "провоцировал конфликтную ситуацию в некорректной вызывающей форме, требовал ответа от присутствующих наблюдателей на знание ими нормативно-правовых актов" по голосованию, записывая это на видео, что "создавало угрозу сохранения конфиденциальности персональных данных" голосовавших

"Таким образом, своими действиями гражданин Френкель Д. А. учинил скандал, приведший к скоплению граждан в помещении УИК №2191, повлекший нарушение социальной дистанции между гражданами, а также помехи к участию избирателями в голосовании, так как доступ участников к месту выдачи бюллетеней был затруднен", - цитирует издание протоколы.

В протоколах говорится, что председатель УИК Валентина Ландышко якобы делала замечания, но Френкель их проигнорировал, и после этого полицейские решили его задержать и доставить в 78-й отдел полиции. Однако, заявлено в протоколах, журналист "отказался покинуть помещение УИК №2191, упирался ногами, хватался за стены, сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции".

Сам Френкель в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что протоколы по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требования полицейского) и 5.69 КоАП (вмешательство в работу избиркома) почти полностью идентичны и фактически его хотят дважды привлечь к ответственности за одно и то же. О переломе руки, при наличии других обвинений в адрес журналиста, ни в одном из трех протоколов не упомянуто. К тому же, напомнил Френкель, снимать видео он начал лишь тогда, когда его уже начали удалять с участка полицейские, так что нарушить приватность данных избирателей он никак не мог.

Надеть медицинскую маску на участке Френкель не успел. По его словам, в масках были только полицейские, причем тот, который заломил журналисту руку, был без перчаток, а затем снял и маску.

- В целом же очевидно, что меня хотят привлечь, чтобы оправдать действия полицейского, а затем отказать в возбуждении уголовного дела против него. Я считаю, что это возмутительно, ну, и даже если посчитать, что, громко возмущаясь, я нарушил закон, то это едва ли повод для нанесения мне тяжкого вреда здоровью, - сказал Френкель.

30 июня Френкелю сломали руку при попытке выдворить его с УИК № 2191, где проходило голосование по Конституции. Он приехал на участок освещать ситуацию, когда члена ТИК №16 от "Яблока" Владимира Молодоженю грозились удалить из помещения после того, как он и член УИК Дмитрий Попов возмутились исчезновением трех ящиков для надомного голосования из четырех. Подробнее о проблемах с урнами на обозначенном участке и ситуации с Френкелем – в материале ЗАКС.Ру.

СК, прокуратура и МВД объявили о проведении проверок. Френкель подал заявление о возбуждении в отношении полицейского дел по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий сотрудником полиции). О результатах проверок пока ничего не сообщалось.