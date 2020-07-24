Координатора "Левого фронта" оштрафовали на 12 тысяч за участие в акции против "обнуления"

Куйбышевский районный суд Петербурга 24 июля назначил административный штраф в размере 12 тысяч рублей муниципальному депутату города Пушкин и региональному координатору "Левого фронта" Сергею Лазареву.

Ему вменили участие в очереди желающих поставить подпись под иском об отмене результатов голосования по поправкам в Конституцию, которая собралась 15 июля на углу Невского проспекта и улицы Малой Садовой. Полицейские, составляшие протокол на Лазарева, приравняли нахождение в трехтысячной очереди к участию в несанкционированном митинге. Судья Юлия Трофимова поддержала их аргументы.

Мероприятие по сбору подписей было организовано в рамках оппозиционной кампании "НЕТ". Его анонсировали заранее и оно прошло без задержаний. Изначально организаторы сбора пытались согласовать на 15 июля митинг, но получили от Смольного отказ.

Напомним, всероссийское голосование по одобрению "обнуления" президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.