На Охте реконструируют еще один сквер

Комитет по благоустройству анонсировал масштабное благоустройство в Армашевском саду у реки Лубьи в Красногвардейском районе, о чем говорится на сайте петербургского правительства. На другом берегу располагается похожий на него Малый Ильинский сад, благоустроенный ровно год назад, и чиновники хотят провести новые работы по образцу и подобию прошлогодних.

"На территории вдоль улицы Потапова от реки Охты до Ириновского проспекта, будут использованы те же принципы и подходы благоустройства, что и в Малом Ильинском саду, ставшем теперь местом притяжения жителей района. При разработке зон и наполняющих их элементов максимально учтены пожелания жителей", - гласит сообщение.

Таким образом, зеленая рекреация получит современные спортивную и детские площадки, а также сцену для проведения различных досуговых мероприятий. Сад, согласно обещаниям, будет доступен для маломобильных граждан.