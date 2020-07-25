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11:38

Радзиховский отказывается видеть драматизм в назначении Дегтярева губернатором

фото ЗакС политика Радзиховский отказывается видеть драматизм в назначении Дегтярева губернатором

Политолог и публицист Леонид Радзиховский, несмотря на нарастающие масштабы протестов в Хабаровске против внутренней политики Кремля, смотрит на будущее демонстраций и их участников скептически. В его представлении, уличная активность неизбежно "выдохнется" и регион примет навязанные ему правила существования. В назначении "не местного" члена ЛДПР Михаила Дегтярева губернатором края взмен похищенного, как считают жители, и арестованного Сергея Фургала эксперт не усматривает ничего особо унизительного.

"Ну а что Дегтярев-то? В баню с Жириновским ходил? Ходил. Веником махал? Махал. Значит, по крайней мере, две руки у него есть. Баню от Академии наук отличает — значит, физически уже готов, две руки имеет. Интеллектуально готов — знает, куда веником бить. А что еще от губернатора требуется? Деньги привез", - иронически рассудил он в интервью "Эху Москвы".

С точки зрения Радзиховского, на руку путинскому назначенцу играет одобренные в экстренные сроки законопроект, позволяющий голосовать на любых выборах несколько дней и фактически где угодно.

"Так что чего Дегтярев? Ну да, не будут они обожать этого Дегтярева. А кто его обожает? Ему и не надо. Свою миссию он кое-как выполнит. А что там будет через год… Подбросит деньжат — может, и выберут. Смотря сколько дней будут голосовать. Если будут голосовать 2 недели, глядишь и выберут", - развил свою мысль политолог.

Отметим, что протесты против ареста Фургала и последовавшего за этим назначения Дегтярева только растут: очевидцы утверждают, что 25 июля состоялся самый массовый несанкционированный митинг за последние 30 лет.

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