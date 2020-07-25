На милитаристской акции в Крыму затонула бронетехника

Во время акции в Крыму, которая позиционировалась как патриотическая и была посвящена Керченско-Эльтигенскому десанту в годы Великой Отечественной войны, затонул один из трех участвовавших в ней бронированных автомобилей, передает "Интерфакс" со ссылкой на организатора мероприятия Сергея Чернакова.

"Сейчас будет решаться вопрос, как доставать технику и продлится ли акция", - произнес он утром 25 июля.

Экипаж удалось эвакуировать. Никто из членов команды бронеавтомобиля БРДМ-2 не получил повреждений.

Акцию "Дорога мужества. Керченский десант", напоминающую о событиях 1943 года, регулярно начали проводить три года назад. Она являет собой проезд бронемашин через Керченский пролив - с Таманского на Крымский полуостров.