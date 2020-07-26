Сторонника шамана Габышева приговорили к 1,5 годам работ за попытку попасть к нему в ПНД

Городской суд Якутска приговорил к полутора годам общественных работ сторонника шамана Александра Габышева Михаила Олинберга за попытку прорваться к нему в психоневрологический диспансер, информирует 72.ru.

Олинбергу инкриминировали хулиганство (ст. 213 УК).

Суд счел, что мужчина пытался проникнуть в ПНИ с пистолетом. Мероприятие закончилась неудачей, так как Олинберга сразу же задержали. Экспертиза установила, что оружие было игрушкой.

Вину сторонник Габышева признал, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке.

12 мая шамана насильно поместили в ПНД. Местные врачи сочли религиозного деятеля опасным для общества. Недавно, 22 июля, религиозного деятеля из медучреждения всё же отпустили.

Габышев с лета 2019 года шел пешком в Москву, намереваясь "изгнать Путина". Он собирался провести некий "очищающий" обряд у стен Кремля. В сентябре его задержали, после чего он находился под подпиской о невыезде по делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (Призывы к экстремистской деятельности).

Поздней осенью шаман возобновил поход, однако и тот был прерван.