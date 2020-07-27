Метро Петербурга признали самым некомфортным в России

В Общероссийском объединении пассажиров поделились результатами независимого исследования о российском метро, делится "Деловой Петербург".

Лидирует подземка Москвы, которая оказалась самой удобной и комфортной в стране. На последней позиции - метро Северной столицы, получившее в рейтинге наименьшее количество баллов.

Всего в составлении топа учитывались 11 параметров, среди которых - цена на проезд и логистика.

Петербургский метрополитен получил самую низкую оценку по соотношению положительных и негативных сообщение в СМИ и уступил столичному "коллеги" в том числе по количеству доступных способов оплаты проезда.

Более того, уступила подземка города на Неве и по показателям времени работы.

Как отметил глава объединения Илья Зотов, главная претензия, предъявленная к метро, - медленное развитие и отсутствие строительства в новых районах.