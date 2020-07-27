В Вологодской области открыли бассейны и фитнес-клубы, разрешив также пускать гостей в ЗАГСы

Власти Вологодской области приняли решение смягчить второй этап отмены "антивирусных" ограничений, разрешив местным жителям посещение бассейнов, фитнес-центров, а также занятие спортом на улице, проинформировал во время заседания локального оперштаба глава региона Олег Кувшинников.

Складывающая эпидемиологическая ситуация, отметил он, по-прежнему не позволяет властям перейти к очередному этапу упразднения установленных COVID-"барьеров".

Кроме того, жителям региона разрешается посещать зоопарки и приводить до 10 гостей на церемонии заключения брака - следуя при этом предписаниям Роспотребнадзора носить маски.

Отмечается, что уровень заболеваемости в Вологодской области в расчёте на 100 тысяч обитателей остаётся в 3 раза ниже, чем в целом по стране. Коронавирус победили 82% от общего числа заразившихся: 1882 человека из 2297. Официально известно о 21 смерти.