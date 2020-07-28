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Поправки в Конституцию

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11:33

СМИ: Чиновников, актеров и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

фото ЗакС политика СМИ: Чиновников, актеров и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Президент Владимир Путин наградит ряд граждан за участие в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, список награжденных будет обширным, в него войдут чиновники администрации президента, представители регионов, избиркомов, Общероссийского народного фронта, члены "Единой России", некоторые артисты и блогеры, которые участвовали в информационной кампании. Источники сообщают, что в частности, бумагу по награждению для Кремля готовили в мэрии Москвы и, вероятнее всего, будут награждены вице-мэры столицы, отвечающие за социальный блок - Анастасия Ракова, Александр Горбенко и Наталья Сергунина.

Также, утверждают источники, некоторых артистов и блогеров наградят за ролики и посты о голосовании, а также за их деятельность во время эпидемии коронавируса. Один из источников упомянул имена актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова.

Когда именно состоится награждения, пока неясно. Источники пояснили, что между составлением списков, подписанием соответствующих документов и самим вручением обычно проходит несколько месяцев

Поправки в Конституцию, в том числе об обнулении президентских сроков Путина, были приняты после голосования с 25 июня по 1 июля.

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