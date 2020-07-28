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15:50

Следователь ФСБ предложил Сафронову сделку в обмен на имена его источников

фото ЗакС политика Следователь ФСБ предложил Сафронову сделку в обмен на имена его источников

Следствие ФСБ предлагало бывшему корреспонденту "Коммерсанта", советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову заключить сделку, выдав имена источников своих журналистских публикаций, передает The Insider со ссылкой на адвоката, руководителя "Команды 29" Ивана Павлова.

По словам Павлова, предложение прозвучало в неформальной беседе после допроса 13 июля.

"Это была инициатива следователя, он неформально предложил Ване подумать над тем, чтобы выйти на сделку со следствием и начать раскрывать свои источники, с которыми он работал как журналист. Тут получается двойственная позиция, с одной стороны, следствие всячески старается абстрагироваться от работы Вани, как журналиста, и утверждает, что обвинение не связано с его журналистской деятельностью, а с другой стороны их очень интересуют его источники", - рассказал Павлов.

Источники в каких именно структурах заинтересовали следователя, не уточняется. Сафронов работал с темами оборонного комплекса России, перестановок в корпорациях, военного сотрудничества, в его сферу попадали такие ведомства и госкомпании, как Минобороны, "Ростех", "Роскосмос" и другие.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

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